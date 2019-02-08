СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-08T11:36:49+03:00

Инциденты произошли в микрорайоне Южный и на улице Юрьева

Изменить размер текста: A A

Хулиганы порезали колеса в двух иномарках в Смоленске, сообщают смоляне в соцсетях. Пострадали Nissan Qashqai, припаркованный в микрорайоне Южный, и Daewoo Matiz, стоявший на улице Юрьева.

По словам подписчиков пабликов drive2_smolensk и «Подслушано Смоленск» ВКонтакте, инциденты произошли сегодня ночью. Неизвестные порезали все четыре колеса в машинах.

Владельцы транспорта просят отозваться очевидцев происшествий или предоставить записи с регистраторов.

- Сначала «Кашкай» теперь «Матиз». Что происходит? – пишут смоляне в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU