Хулиганы порезали колеса в двух иномарках в Смоленске
Инциденты произошли в микрорайоне Южный и на улице Юрьева
ФОТО: ВКонтакте.
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Хулиганы порезали колеса в двух иномарках в Смоленске, сообщают смоляне в соцсетях. Пострадали Nissan Qashqai, припаркованный в микрорайоне Южный, и Daewoo Matiz, стоявший на улице Юрьева.
По словам подписчиков пабликов drive2_smolensk и «Подслушано Смоленск» ВКонтакте, инциденты произошли сегодня ночью. Неизвестные порезали все четыре колеса в машинах.
Владельцы транспорта просят отозваться очевидцев происшествий или предоставить записи с регистраторов.
- Сначала «Кашкай» теперь «Матиз». Что происходит? – пишут смоляне в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU