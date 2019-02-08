2019-02-08T11:36:49+03:00
Происшествия

Хулиганы порезали колеса в двух иномарках в Смоленске

Инциденты произошли в микрорайоне Южный и на улице Юрьева
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: ВКонтакте.ФОТО: ВКонтакте.
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Хулиганы порезали колеса в двух иномарках в Смоленске, сообщают смоляне в соцсетях. Пострадали Nissan Qashqai, припаркованный в микрорайоне Южный, и Daewoo Matiz, стоявший на улице Юрьева.

По словам подписчиков пабликов drive2_smolensk и «Подслушано Смоленск» ВКонтакте, инциденты произошли сегодня ночью. Неизвестные порезали все четыре колеса в машинах.

Владельцы транспорта просят отозваться очевидцев происшествий или предоставить записи с регистраторов.

- Сначала «Кашкай» теперь «Матиз». Что происходит? – пишут смоляне в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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