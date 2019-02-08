2019-02-08T12:27:08+03:00
Происшествия

Насильника мальчика задержали в Смоленской области

У ребенка обнаружена смертельная болезнь
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Насильника мальчика задержали в Смоленской области, сообщила «Комсомольской правде» – Смоленск» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Мужчина вступал в половую связь с девятиклассником из Рославля. Позднее, по словам официального представителя ведомства, у мальчика обнаружили смертельную болезнь.

- Возбуждено уголовное дело. Лицо, совершившее преступление, арестовано, - прокомментировала собеседник издания.

Ранее полиция проверяла информацию о педофиле в областном центре, о котором сообщила одна из подписчиц сайта для родителей «Смолмама».

Информация, изложенная в ее заметке, не нашла подтверждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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