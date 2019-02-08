Насильника мальчика задержали в Смоленской области
Насильника мальчика задержали в Смоленской области, сообщила «Комсомольской правде» – Смоленск» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области (по взаимодействию со СМИ) Наталья Зуева. Мужчина вступал в половую связь с девятиклассником из Рославля. Позднее, по словам официального представителя ведомства, у мальчика обнаружили смертельную болезнь.
- Возбуждено уголовное дело. Лицо, совершившее преступление, арестовано, - прокомментировала собеседник издания.
Ранее полиция проверяла информацию о педофиле в областном центре, о котором сообщила одна из подписчиц сайта для родителей «Смолмама».
Информация, изложенная в ее заметке, не нашла подтверждения.
ИСТОЧНИК KP.RU