СЕГОДНЯ 14:19 2019-02-08T14:19:28+03:00

В Смоленске предотвратили взрыв бытового газа. ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

По легенде, сильный хлопок мог произойти в двух подъездах жилого дома на Петра Алексеева

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В Смоленске предотвратили взрыв бытового газа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Спецоперация прошла вчера днем в доме №9 на Петра Алексеева.

По легенде, газовикам поступил сигнал о сильном запахе газа в подъезде. Прибывшие на место аварийные бригады зафиксировали большую утечку в двух подъездах жилого дома. Была вероятность взрыва.

- По сигналу на место ЧП приехали спецслужбы. Жителей подъездов оперативно эвакуировали. В 34-й школе организовали пункт временного размещения. С условно пострадавшими жителями была организована работа психологов, - прокомментировали сотрудники ведомства.

В конечном итоге спецслужбы с поставленной задачей справились.

В региональном МЧС отмечают, что учения связаны с участившимися в России ЧП: в 2018 году произошло 29 взрывов бытового газа, жертвами которых становились люди. В Смоленске взорвался дом в Пригорском, погиб мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU