В Смоленске проверяют заявление о неоказании медпомощи жителю Вязьмы
В Смоленске проверяют заявление о неоказании медпомощи жителю Вязьмы, сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» в СУ СК РФ по Смоленской области и администрации региона. Нарекания на работу врачей Вяземской ЦРБ появилось ранее в СМИ.
Официальный представитель регионального следственного комитета Наталья Зуева сообщила, что пациент вместе с супругой обратился в больницу, но там ему не оказали должную помощь, и им пришлось ехать в московскую клинику.
- Следователи проверяют факты, и по результатам проверки будет принято решение, - сообщила Наталья Зуева.
Также свою проверку начал департамент по здравоохранению. Сотрудники администрации проводят внутренний контроль качества оказания медпомощи. По его результатам также будут приняты административные решения.
ИСТОЧНИК KP.RU