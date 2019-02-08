2019-02-08T14:52:36+03:00
Общество

В Смоленске проверяют заявление о неоказании медпомощи жителю Вязьмы

Мужчине пришлось своим ходом добираться до столичной клиники
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске проверяют заявление о неоказании медпомощи жителю Вязьмы. ФОТО: pixabay.com.В Смоленске проверяют заявление о неоказании медпомощи жителю Вязьмы. ФОТО: pixabay.com.
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В Смоленске проверяют заявление о неоказании медпомощи жителю Вязьмы, сообщили «Комсомольской правде» – Смоленск» в СУ СК РФ по Смоленской области и администрации региона. Нарекания на работу врачей Вяземской ЦРБ появилось ранее в СМИ.

Официальный представитель регионального следственного комитета Наталья Зуева сообщила, что пациент вместе с супругой обратился в больницу, но там ему не оказали должную помощь, и им пришлось ехать в московскую клинику.

- Следователи проверяют факты, и по результатам проверки будет принято решение, - сообщила Наталья Зуева.

Также свою проверку начал департамент по здравоохранению. Сотрудники администрации проводят внутренний контроль качества оказания медпомощи. По его результатам также будут приняты административные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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