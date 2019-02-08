СЕГОДНЯ 17:37 2019-02-08T17:37:50+03:00

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В Смоленске внесли изменения в график движения автобусов на «Лыжню России», сообщает пресс-служба губернатора Смоленской области. Маршруты подкорректированы и прошли согласования.

По словам сотрудников пресс-службы, муниципальные автобусы будут доставлять горожан до места проведения соревнований совершенно бесплатно. Всего пассажиров будут обслуживать четыре маршрута.

- Транспорт будут курсировать во всех районах Смоленска. Также все желающие смогут на них же добраться обратно в город, - прокомментировали в администрации.

О том, как пройдет «Лыжня России-2019» - в материале «КП».

ИСТОЧНИК KP.RU