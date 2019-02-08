В Смоленске внесли изменения в график движения автобусов на «Лыжню России»
Муниципальный транспорт доставит горожан до мест соревнований бесплатно
ФОТО: пресс-служба администрации Смоленска.
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В Смоленске внесли изменения в график движения автобусов на «Лыжню России», сообщает пресс-служба губернатора Смоленской области. Маршруты подкорректированы и прошли согласования.
По словам сотрудников пресс-службы, муниципальные автобусы будут доставлять горожан до места проведения соревнований совершенно бесплатно. Всего пассажиров будут обслуживать четыре маршрута.
- Транспорт будут курсировать во всех районах Смоленска. Также все желающие смогут на них же добраться обратно в город, - прокомментировали в администрации.
О том, как пройдет «Лыжня России-2019» - в материале «КП».
ИСТОЧНИК KP.RU