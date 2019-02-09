СЕГОДНЯ 08:30 2019-02-09T08:33:14+03:00

Заботливый молодой папа мечтает больше времени проводить со своей семьей

Изменить размер текста: A A

Смолянину Андрею Ромашкан требуются деньги для пересадки костного мозга, сообщила «Комсомольской правде» – Смоленск» его супруга Мария. Некоторое время назад у Андрея обнаружена редкая форма лейкоза.

- В июле 2018 года моему мужу Андрею поставили диагноз Острый миелобластный лейкоз вариант М0. Это редкая форма лейкоза, которая не лечится стандартными методами, химиотерапия лишь сдерживает болезнь. Единственный шанс на стойкую ремиссию и выздоровление - пересадка костного мозга от неродственного донора, - рассказала супруга Андрея Мария. – Но родная сестра мужу как донор не подошла. К огромному счастью, в Российском регистре найден полностью совместимый донор. Операцию по пересадке готовы провести специалисты НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р.М.Горбачевой в Санкт-Петербурге по квоте. Но активация донора и последующее восстановительное лечение в квоту не входят. Активация донора стоит порядка 400 тыс. руб., последующее лечение минимум столько же. Для нашей семьи это огромные деньги. Сейчас Андрей находится в Смоленске в больнице РЖД, проходит шестой по счету курс химиотерапии. Операция по пересадке предварительно назначена на 15 марта.

Смолянину Андрею Ромашкан требуются деньги для пересадки костного мозга. ФОТО: представлено собеседником.

В настоящее время неравнодушные смоляне пожертвовали более 60 тыс. рублей, но этого, к сожалению, недостаточно для того, чтобы Андрей смог побороть страшную болезнь.

Любая помощь для семьи Марии и Андрея Ромашкан сейчас бесценна. Молодой папа очень хочет вернуться из больницы домой, где его ждет маленький сын, который мечтает, чтобы его любимый папа выздоровел!

Подарить шанс на жизнь этой семье можно, перечислив любую сумму по номеру карты Сбербанка 4276 5900 1483 0318

Владелец карты Ромашкан Мария Владимировна (жена Андрея)

Номер телефона 8 905 695 33 11 Мария (жена Андрея)

Ознакомиться с документами можно здесь или встретившись с Марией лично.

ИСТОЧНИК KP.RU