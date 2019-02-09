2019-02-09T08:49:25+03:00
Общество

Улицу Промкасса в Смоленске перекроют на время проведения «Лыжни России»

Движение транспорта будет ограничено с 09.00 до 15.00 9 февраля
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Улицу Промкасса в Смоленске перекроют на время проведения «Лыжни России», сообщает пресс-служба городской администрации. Такое решение принято и согласовано с ГИБДД для обеспечения безопасности участников и гостей соревнований.

- Движение транспорта будет ограничено с 09.00 до 15.00 9 февраля, - сообщили в администрации.

Соревнования «Лыжня России-2019» пройдут сегодня, 9 февраля, на территории СОК «Смена» в Красном Бору. Добраться до места проведения состязаний лыжников можно бесплатно на общественном транспорте. Вывозить смолян будут со всех районов Смоленска четыре маршрута. С расписанием можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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