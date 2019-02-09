СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-09T09:08:49+03:00

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ГИБДД усилит контроль за водителями в Смоленске, сообщили «КП» в отделе пропаганды управления. На дорогах региона появится больше патрулей ДПС, которые будут работать на предупреждение нарушений ПДД.

- Провести мероприятие было решено после анализа аварийности, - сообщили в управлении ГИБДД. - Располагаться патрули будут на наиболее аварийных участках дорог. Инспектора будут следить за правильностью проезда перекрестков, перевозки детей, соблюдением скоростного режима, а также проверять состояние водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU