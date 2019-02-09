ГИБДД усилит контроль за водителями в Смоленске
На дорогах региона появятся больше патрулей ДПС
ФОТО: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Смоленской области.
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ГИБДД усилит контроль за водителями в Смоленске, сообщили «КП» в отделе пропаганды управления. На дорогах региона появится больше патрулей ДПС, которые будут работать на предупреждение нарушений ПДД.
- Провести мероприятие было решено после анализа аварийности, - сообщили в управлении ГИБДД. - Располагаться патрули будут на наиболее аварийных участках дорог. Инспектора будут следить за правильностью проезда перекрестков, перевозки детей, соблюдением скоростного режима, а также проверять состояние водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU