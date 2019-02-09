Мужчина пострадал на пожаре ночью в центре Смоленска
ЧП произошло на улице Кирова
ФОТО: pixabay.com
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44-летний мужчина пострадал на пожаре в центре Смоленска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло во втором часу ночи на улице Кирова.
- В одном из домов горела квартира. На месте происшествия работали 11 огнеборцов из пятой пожарной части, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Огонь уничтожил диван, частично пол. Квартира закопчена продуктами горения.
ИСТОЧНИК KP.RU