Мужчина пострадал на пожаре ночью в центре Смоленска

СЕГОДНЯ 09:47 2019-02-09T09:47:19+03:00

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44-летний мужчина пострадал на пожаре в центре Смоленска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло во втором часу ночи на улице Кирова.

- В одном из домов горела квартира. На месте происшествия работали 11 огнеборцов из пятой пожарной части, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Огонь уничтожил диван, частично пол. Квартира закопчена продуктами горения.

ИСТОЧНИК KP.RU