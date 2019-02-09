2019-02-09T09:47:19+03:00
Происшествия

Мужчина пострадал на пожаре ночью в центре Смоленска

ЧП произошло на улице Кирова
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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44-летний мужчина пострадал на пожаре в центре Смоленска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. ЧП произошло во втором часу ночи на улице Кирова.

- В одном из домов горела квартира. На месте происшествия работали 11 огнеборцов из пятой пожарной части, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Огонь уничтожил диван, частично пол. Квартира закопчена продуктами горения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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