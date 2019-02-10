2019-02-10T10:45:54+03:00
Общество

Тысячи смолян приняли участие в «Лыжне России-2019»

Массовые спортивные соревнования прошли на базе СОК «Смена» в Красном Бору
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Тысячи смолян приняли участие в «Лыжне России-2019». ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.Тысячи смолян приняли участие в «Лыжне России-2019». ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.
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Тысячи смолян приняли участие в «Лыжне России-2019», сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В областном центре завершился региональный этап гонки.

Традиционно, соревнования прошли в веселой, дружественной обстановке. На старт вышли профессиональные спортсмены, а также любители.

На территории комплекса был развернут пункт обогрева и полевая кухня, где все желающие могли угоститься горячим чаем и кашей.

– Марафон стал 37-м по счету с момента основания соревнований в 1982 году, – прокомментировали сотрудники ведомства.

Тысячи смолян приняли участие в «Лыжне России-2019». ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Тысячи смолян приняли участие в «Лыжне России-2019». ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Кстати, если по какой-то причине у кого-то из смолян не получилось принять участие в турнире, 16 февраля состоится еще один массовый забег на лыжах. Он пройдет в п. Пржевальское на Биатлонном комплексе «Чайка». Всероссийская лыжня объединит 73 субъекта. В главных лыжных соревнованиях 2019 года сможет принять участие все желающие. Возраст участников – 10-70 лет.

Тысячи смолян приняли участие в «Лыжне России-2019». ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

Тысячи смолян приняли участие в «Лыжне России-2019». ФОТО: ГУ МЧС России по Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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