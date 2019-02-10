2019-02-10T11:06:36+03:00
Происшествия

Две машины горели в Смоленской области

ЧП произошли в областном центре и Ярцево
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Две машины сгорели в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Первый случай произошел в Смоленске в районе десяти вчера 9 февраля. На Краснинском шоссе вспыхнула «Газель». Пожар возник в моторном отсеке.

- Вероятнее всего, ЧП произошло по электротехнической причине. У машины выгорел мотор и передняя часть салона, внутри все закопчено продуктами горения, - прокомментировали в ведомстве.

Второй случай произошел в Ярцево. Там, на улице Маршала Лосика, горела Suzuki Grand Vitara. Пламя также повредила мотор. В этом случае пламя могло возникнуть из-за неисправности топливной системы, сообщили в региональном МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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