Две машины горели в Смоленской области
Две машины сгорели в Смоленской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Первый случай произошел в Смоленске в районе десяти вчера 9 февраля. На Краснинском шоссе вспыхнула «Газель». Пожар возник в моторном отсеке.
- Вероятнее всего, ЧП произошло по электротехнической причине. У машины выгорел мотор и передняя часть салона, внутри все закопчено продуктами горения, - прокомментировали в ведомстве.
Второй случай произошел в Ярцево. Там, на улице Маршала Лосика, горела Suzuki Grand Vitara. Пламя также повредила мотор. В этом случае пламя могло возникнуть из-за неисправности топливной системы, сообщили в региональном МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU