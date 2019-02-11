Горячую воду 11 февраля в Смоленске отключат на 16 улицах
ФОТО: pixabay.com
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Часть смолян 11 февраля на пять дней лишится горячей воды. Отключения коснутся 16 улиц, сообщает «Смоленсктеплосеть».
Терпеть неудобство горожанам придется из-за химической промывки оборудования центральных тепловых пунктов.
В зоне отключения наряду с жилыми домами окажутся школы №12 и № 25, а также детские сады «Садко» и «Колокольчик».
Полный список адресов, попавших в зону отключения здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU