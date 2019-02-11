В Смоленске прощаются с писателем Вадимом Удальцовым

11 Февр. 13:06 2019-02-11T13:06:50+03:00

Его не стало после внеплановой, но удачно проведенной операции на почках

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В Смоленске прощаются с членом Союза писателей России, прозаиком Вадимом Удальцовым. Сердце талантливого человека остановилось 8 февраля, после внеплановой, но удачно проведенной операции по удалению камней в почках, сообщил председатель Смоленского отделения СРП Владимир Макаренков.

Справка «КП»

Вадим Удальцов – уроженец Смоленска. Здесь он окончил исторический факультет Смоленского государственного педагогического института (ныне СмолГУ). Его трудовая биография связана со службой в милиции, в отделе криминалистики. В отставку Удальцов ушел по выслуге лет в звании майора.

Публиковался в альманахах “Под часами” и “Блонье”, журнале “Смоленск”, “Смоленской газете”. Он автор книг: “Воздвиг дьявол распрю”, “На берегах Днепра” (2010), “Храбры” ( 2012 г.), “Меч и крест” (2016 г.), «Немирье» (2017, книга издана при финансовой поддержке Министерства культуры РФ и Союза российских писателей).

Фото: facebook.com/profile.php?id=100028668173774

Вадима Удальцова похоронят на кладбище на 7-м километре.

ИСТОЧНИК KP.RU