2019-02-11T13:06:50+03:00
Общество

В Смоленске прощаются с писателем Вадимом Удальцовым

Его не стало после внеплановой, но удачно проведенной операции на почках
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Смоленске прощаются с членом Союза писателей России, прозаиком Вадимом Удальцовым. Сердце талантливого человека остановилось 8 февраля, после внеплановой, но удачно проведенной операции по удалению камней в почках, сообщил председатель Смоленского отделения СРП Владимир Макаренков.

Справка «КП»

Вадим Удальцов – уроженец Смоленска. Здесь он окончил исторический факультет Смоленского государственного педагогического института (ныне СмолГУ). Его трудовая биография связана со службой в милиции, в отделе криминалистики. В отставку Удальцов ушел по выслуге лет в звании майора.

Публиковался в альманахах “Под часами” и “Блонье”, журнале “Смоленск”, “Смоленской газете”. Он автор книг: “Воздвиг дьявол распрю”, “На берегах Днепра” (2010), “Храбры” ( 2012 г.), “Меч и крест” (2016 г.), «Немирье» (2017, книга издана при финансовой поддержке Министерства культуры РФ и Союза российских писателей).

Фото: facebook.com/profile.php?id=100028668173774

Фото: facebook.com/profile.php?id=100028668173774

Вадима Удальцова похоронят на кладбище на 7-м километре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске ликвидировали целую сеть складов с поддельными сигаретами и алкоголем
В Ярцеве пропала дезориентированная женщина
Из Калужской больницы выписали всех смоленских детей, пострадавших в ДТП
Стало известно, почему низкопольные трамваи в Смоленске почти не выходят на маршруты
Житель Рославля напал на полицейского с ножом
За год в Смоленской области предотвратили кражи железнодорожного имущества на полмиллиона
Двое жителей Демидовского района обворовали сетевой магазин
В Смоленске штрафуют водителей, паркующихся у Главпочтамта
Поголовье зубров в Смоленском Поозерье пополнили три самки
Спецоперация «Встречная полоса» стартовала в Смоленской области
Грабитель в Смоленске вырвал у ребенка телефон
В Смоленской области пропала пациентка районной больницы
Следком намерен добиваться отлова бродячих собак в Смоленске