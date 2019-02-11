В Смоленске пропал врач-стоматолог Игорь Чупрунов

11 Февр. 07:26 2019-02-11T07:26:43+03:00

О местонахождении мужчины ничего не известно с 4 февраля.

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Смоленский поисково-спасательный отряд «Сальвар» подключился к поискам пропавшего 4 февраля 50-летнего смолянина Игоря Чупрунова. Ориентировка на розыск появилась в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщают подписчики группы, пропавший - врач-стоматолог. Мужчина вышел из дома и не вернулся. В последний раз его видели в районе Колхозной площади, в тёмно-синей куртке, голубых джинсах и синих туфлях. С собой у мужчины была черная спортивная сумка в виде капли.

Если вам что-либо известно о местонахождении Игоря Чупрунова, просьба сообщить по телефонам: 8 (4812) 63-63-33 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU