2019-02-11T14:54:20+03:00
Авто

Проезд по улице Энгельса в Смоленске закроют на две недели

На сетях «Квадры» пройдут ремонтные работы
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: flickr.comФОТО: flickr.com
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В Смоленске движение транспорта на участке улицы Энгельса закроют из-за ремонта на теплосетях с 11 по 24 февраля, сообщает горадминистрация.

Работы пройдут от дома № 5 по улице Герцена до дома № 6 по улице Энгельса.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Кстати, в Смоленске на проблемных дорогах ведут ямочный ремонт по технологии укладки литого асфальтобетона. При отсутсвии осадков работы можно вести до -10 градусов, сообщают в горадминистарции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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