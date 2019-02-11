Проезд по улице Энгельса в Смоленске закроют на две недели

11 Февр. 14:54 2019-02-11T14:54:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске движение транспорта на участке улицы Энгельса закроют из-за ремонта на теплосетях с 11 по 24 февраля, сообщает горадминистрация.

Работы пройдут от дома № 5 по улице Герцена до дома № 6 по улице Энгельса.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Кстати, в Смоленске на проблемных дорогах ведут ямочный ремонт по технологии укладки литого асфальтобетона. При отсутсвии осадков работы можно вести до -10 градусов, сообщают в горадминистарции.

ИСТОЧНИК KP.RU