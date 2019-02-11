Проезд по улице Энгельса в Смоленске закроют на две недели
На сетях «Квадры» пройдут ремонтные работы
ФОТО: flickr.com
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В Смоленске движение транспорта на участке улицы Энгельса закроют из-за ремонта на теплосетях с 11 по 24 февраля, сообщает горадминистрация.
Работы пройдут от дома № 5 по улице Герцена до дома № 6 по улице Энгельса.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Кстати, в Смоленске на проблемных дорогах ведут ямочный ремонт по технологии укладки литого асфальтобетона. При отсутсвии осадков работы можно вести до -10 градусов, сообщают в горадминистарции.
ИСТОЧНИК KP.RU