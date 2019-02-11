Еще два смоленских предприятия вошли в состав «Ростеха»
ОАО «720-й ремонтный завод средств обеспечения полетов», специализирующийся на капремонте военной техники и транспорта, а также АО «79-я центральная инженерная база», где ремонтируют навесное оборудование для танков, вошли в состав госкорпорации «Ростех», сообщает департамент инвестразвития.
Напомним, «Ростех» содействует в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В составе корпорации сегодня свыше 700 организаций на территории 60 российских регионов.
В Смоленской области в состав «Ростеха» также входят:
АО «НПП «Измеритель»
ОАО «Смоленский завод радиодеталей»
АО «СЗ «Гидрометприбор»
ИСТОЧНИК KP.RU