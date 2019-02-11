Мошенники из Омска и Москвы «развели» смолян на деньги

11 Февр. 09:23 2019-02-11T09:23:44+03:00

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Полиция призывает смолян к бдительности при общении с незнакомцами, интересующимися персональными данными или реквизитами карт. Двое жителей областного центра стали жертвами телефонных мошенников из Омска и Москвы, сообщает региональное УМВД.

Так, одному из смолян позвонил неизвестный и сообщил о блокировке банковской карты. Разволновавшись владелец карты сообщил незнакомцу все реквизиты и лишился последних 11 000 рублей. Звонок, как выяснилось, был совершен с номера, зарегистрированного в Москве.

Аналогичный случай произошел и с другим жителем областного центра. Только с его карты аферист увел 28 000 рублей. Установлено, что звонок был совершен с номера, зарегистрированного в Омске.

По факту мошенничества возбуждены уголовные дела.

В УМВД по Смоленской области напоминают:

сотрудники банка никогда не уточняет реквизиты карт и персональные данные по телефону.

Не сообщайте никому PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), не используйте карты с основными накоплениями для оплаты в сети Интернет и не входите в интернет-банк с чужих компьютеров или из публичных незащищенных сетей Wi-Fi.

ИСТОЧНИК KP.RU