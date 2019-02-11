2019-02-11T09:23:44+03:00
Происшествия

Мошенники из Омска и Москвы «развели» смолян на деньги

Аферисты представлялись сотрудниками банка и выведывали реквизиты банковских карт.
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Полиция призывает смолян к бдительности при общении с незнакомцами, интересующимися персональными данными или реквизитами карт. Двое жителей областного центра стали жертвами телефонных мошенников из Омска и Москвы, сообщает региональное УМВД.

Так, одному из смолян позвонил неизвестный и сообщил о блокировке банковской карты. Разволновавшись владелец карты сообщил незнакомцу все реквизиты и лишился последних 11 000 рублей. Звонок, как выяснилось, был совершен с номера, зарегистрированного в Москве.

Аналогичный случай произошел и с другим жителем областного центра. Только с его карты аферист увел 28 000 рублей. Установлено, что звонок был совершен с номера, зарегистрированного в Омске.

По факту мошенничества возбуждены уголовные дела.

В УМВД по Смоленской области напоминают:

сотрудники банка никогда не уточняет реквизиты карт и персональные данные по телефону.

Не сообщайте никому PIN-код и CVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), не используйте карты с основными накоплениями для оплаты в сети Интернет и не входите в интернет-банк с чужих компьютеров или из публичных незащищенных сетей Wi-Fi.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске ликвидировали целую сеть складов с поддельными сигаретами и алкоголем
В Ярцеве пропала дезориентированная женщина
Из Калужской больницы выписали всех смоленских детей, пострадавших в ДТП
Стало известно, почему низкопольные трамваи в Смоленске почти не выходят на маршруты
Житель Рославля напал на полицейского с ножом
За год в Смоленской области предотвратили кражи железнодорожного имущества на полмиллиона
Двое жителей Демидовского района обворовали сетевой магазин
В Смоленске штрафуют водителей, паркующихся у Главпочтамта
Поголовье зубров в Смоленском Поозерье пополнили три самки
Спецоперация «Встречная полоса» стартовала в Смоленской области
Грабитель в Смоленске вырвал у ребенка телефон
В Смоленской области пропала пациентка районной больницы
Следком намерен добиваться отлова бродячих собак в Смоленске