Неработающий светофор в Смоленске спровоцировал пробку
Автомобильный затор образовался на Медгородке
Фото: vk.com/drive2_smolensk
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В Смоленске утром 11 февраля перестал работать светофор на Медгородке, и это спровоцировало в утрений час-пик автомобильный затор, сообщают подписчики паблика drive2_smolensk во "ВКонтакте".
Одни водители пишут: "Все печально. Объезжайте стороной", другие тем временем отмечают, что это прсото "небольшая толкучка, не сильно проблематично".
К слову, вышедший из строя светофор в Смоленске - совсем нередкость. В таких случаях на место выезжают сотрудники ГИБДД и регулируют движение, пока не заработает светофор.
ИСТОЧНИК KP.RU