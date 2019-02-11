2019-02-11T10:17:02+03:00
Авто

Неработающий светофор в Смоленске спровоцировал пробку

Автомобильный затор образовался на Медгородке
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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Фото: vk.com/drive2_smolenskФото: vk.com/drive2_smolensk
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В Смоленске утром 11 февраля перестал работать светофор на Медгородке, и это спровоцировало в утрений час-пик автомобильный затор, сообщают подписчики паблика drive2_smolensk во "ВКонтакте".

Одни водители пишут: "Все печально. Объезжайте стороной", другие тем временем отмечают, что это прсото "небольшая толкучка, не сильно проблематично".

К слову, вышедший из строя светофор в Смоленске - совсем нередкость. В таких случаях на место выезжают сотрудники ГИБДД и регулируют движение, пока не заработает светофор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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