Андрей Борисов ушел с поста вице-губернатора

11 Февр. 10:59 2019-02-11T11:24:30+03:00

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Заместитель губернатора Смоленской области Андрей Борисов, которому глава региона предложил принять участие в выборах на должность главы Смоленска, написал заявление об отставке и подал документы в Конкурсную комиссию, сообщает «РП».

В опубликованном изданием комментарии губернатора Алексея Островского, глава региона отметил, что солидарен с решением Андрея Борисова - «члены конкурсной комиссии должны оценивать не социальный статус кандидата, а уровень его компетенций, профессионализм и предлагаемую программу».

Напомним, прием документов от кандидатов на должность главы Смоленска завершился. Также в списке претендентов на пост Главы города:

бывший начальник департамента по лесному хозяйству Вячеслав Малахов,

уроженец Ельни Максим Носырев,

энергетик Андрей Михаленков,

руководитель смоленского музыкального общества Раиса Ермишина,

индивидуальный предприниматель Анна Азаренкова,

вице-губернатор Константин Никонов,

индивидуальный предприниматель Денис Соловьев

ИСТОЧНИК KP.RU