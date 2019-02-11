Андрей Борисов ушел с поста вице-губернатора
Заместитель губернатора Смоленской области Андрей Борисов, которому глава региона предложил принять участие в выборах на должность главы Смоленска, написал заявление об отставке и подал документы в Конкурсную комиссию, сообщает «РП».
В опубликованном изданием комментарии губернатора Алексея Островского, глава региона отметил, что солидарен с решением Андрея Борисова - «члены конкурсной комиссии должны оценивать не социальный статус кандидата, а уровень его компетенций, профессионализм и предлагаемую программу».
Напомним, прием документов от кандидатов на должность главы Смоленска завершился. Также в списке претендентов на пост Главы города:
бывший начальник департамента по лесному хозяйству Вячеслав Малахов,
уроженец Ельни Максим Носырев,
энергетик Андрей Михаленков,
руководитель смоленского музыкального общества Раиса Ермишина,
индивидуальный предприниматель Анна Азаренкова,
вице-губернатор Константин Никонов,
индивидуальный предприниматель Денис Соловьев
ИСТОЧНИК KP.RU