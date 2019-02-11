В Смоленске задержали телефонную «террористку»

11 Февр. 11:44 2019-02-11T11:44:35+03:00

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28-летняя смолянка, разгоряченная алкоголем, решила развлечься и сообщила по телефону 112 ложную информацию о готовящемся в одном из жилых домов преступлении. Теперь женщина пойдет под суд, сообщает региональное УМВД.

Получив сообщение, на место незамедлительно выехали полицейские, эвакуировали жильцов дома, но ничего, представляющего опасность для людей, не обнаружили.

Вычислить телефонную «террористку» сотрудникам центра по противодействию экстремизму УМВД России по Смоленской области совместно с коллегами из регионального УФСБ не составило труда. Ее оказалась жительница дома, к которому вызвали спецслужбы.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Женщине грозит штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок до тех лет, либо принудительными работами на срок от 2 до 3 лет.

Кроме этого, подозреваемой придется возместить материальные ущерб, причинённый выездом спасательных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU