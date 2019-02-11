2019-02-11T11:44:35+03:00
Происшествия

В Смоленске задержали телефонную «террористку»

За ложный донос женщина пойдет под суд.
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
ФОТО: МВД РоссииФОТО: МВД России
Изменить размер текста:

28-летняя смолянка, разгоряченная алкоголем, решила развлечься и сообщила по телефону 112 ложную информацию о готовящемся в одном из жилых домов преступлении. Теперь женщина пойдет под суд, сообщает региональное УМВД.

Получив сообщение, на место незамедлительно выехали полицейские, эвакуировали жильцов дома, но ничего, представляющего опасность для людей, не обнаружили.

Вычислить телефонную «террористку» сотрудникам центра по противодействию экстремизму УМВД России по Смоленской области совместно с коллегами из регионального УФСБ не составило труда. Ее оказалась жительница дома, к которому вызвали спецслужбы.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма возбуждено уголовное дело. Женщине грозит штраф от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок до тех лет, либо принудительными работами на срок от 2 до 3 лет.

Кроме этого, подозреваемой придется возместить материальные ущерб, причинённый выездом спасательных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске ликвидировали целую сеть складов с поддельными сигаретами и алкоголем
В Ярцеве пропала дезориентированная женщина
Из Калужской больницы выписали всех смоленских детей, пострадавших в ДТП
Стало известно, почему низкопольные трамваи в Смоленске почти не выходят на маршруты
Житель Рославля напал на полицейского с ножом
За год в Смоленской области предотвратили кражи железнодорожного имущества на полмиллиона
Двое жителей Демидовского района обворовали сетевой магазин
В Смоленске штрафуют водителей, паркующихся у Главпочтамта
Поголовье зубров в Смоленском Поозерье пополнили три самки
Спецоперация «Встречная полоса» стартовала в Смоленской области
Грабитель в Смоленске вырвал у ребенка телефон
В Смоленской области пропала пациентка районной больницы
Следком намерен добиваться отлова бродячих собак в Смоленске