2019-02-11T12:16:07+03:00
Экономика

Смоленские пограничники задержали 6 большегрузов с сыром и скумбрией

Для дальнейшего разбирательства транспорт с санкционным товаром передали сотрудникам Смоленской таможни.
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: пресс-служба ПУ ФСБ России по Смоленской области.ФОТО: пресс-служба ПУ ФСБ России по Смоленской области.
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На выходных смоленские пограничники в районе деревни Сморкачи Ершичского района задержали сразу шесть большегрузов с санкционным товаром, сообщает ПУ ФСБ России по Смоленской области.

Так, пять машин перевозили около 100 тонн сырного продукта из Сербии, а шестая машина - 20 тонн замороженной скумбрии из Литвы.

«В настоящее время для дальнейшего разбирательства все машины переданы сотрудникам Смоленской таможни», - отметили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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