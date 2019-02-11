Смоленские пограничники задержали 6 большегрузов с сыром и скумбрией

11 Февр. 12:16 2019-02-11T12:16:07+03:00

Для дальнейшего разбирательства транспорт с санкционным товаром передали сотрудникам Смоленской таможни.

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На выходных смоленские пограничники в районе деревни Сморкачи Ершичского района задержали сразу шесть большегрузов с санкционным товаром, сообщает ПУ ФСБ России по Смоленской области.

Так, пять машин перевозили около 100 тонн сырного продукта из Сербии, а шестая машина - 20 тонн замороженной скумбрии из Литвы.

«В настоящее время для дальнейшего разбирательства все машины переданы сотрудникам Смоленской таможни», - отметили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU