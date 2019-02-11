23-летнего жителя Смоленской области подозревают в убийстве бабушки

11 Февр. 15:52 2019-02-11T16:06:04+03:00

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В Рославле по подозрению в убийстве собственной бабушки задержали 23-летнего мужчину, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

По версии следствия, молодой человек расправился с пенсионеркой, находясь в состоянии опьянения. В ночь на 9 февраля разгоряченный молодой человек выстрелил бабушке в шею из зарегистрированного ружья «ИЖ 27-М». Женщина скончалась на месте.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе мотива совершения убийства.

«Следователь следственного комитета намерен ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. Идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе мотива убийства», - отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области подполковник юстиции Наталья Зуева.

Как отмечают в региональном УМВД, подозреваемый работал в Москве и на выходные приезжал к матери и бабушке. В ночь убийства он поругался с бабушкой, а когда аргументы в словесной перепалке закончились, достал из сейфа зарегистрированное на него ружье и выстрелил.

ИСТОЧНИК KP.RU