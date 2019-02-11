Посиделки собутыльников в Смоленской области закончились убийством
В криминальные сводки попал поселок Вязьма-Брянская
ФОТО: pixabay.com
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В поселке Вязьма-Брянская в ночь на 8 февраля произошло убийство: местный житель с помощью топора расправился над 46-летним собутыльником, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.
В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт и молодой мужчина, схватив топор, нанес своему знакомому несколько ударов по голове. Пострадавший скончался на месте. Задержанный впоследствии даже не смог вспомнить из-за чего произошел конфликт.
Следствие собирается ходатайствовать перед судом о заключении задержанного под стражу.
ИСТОЧНИК KP.RU