2019-02-11T16:23:42+03:00
Происшествия

Посиделки собутыльников в Смоленской области закончились убийством

В криминальные сводки попал поселок Вязьма-Брянская
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В поселке Вязьма-Брянская в ночь на 8 февраля произошло убийство: местный житель с помощью топора расправился над 46-летним собутыльником, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

В ходе застолья между мужчинами произошел конфликт и молодой мужчина, схватив топор, нанес своему знакомому несколько ударов по голове. Пострадавший скончался на месте. Задержанный впоследствии даже не смог вспомнить из-за чего произошел конфликт.

Следствие собирается ходатайствовать перед судом о заключении задержанного под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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