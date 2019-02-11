2019-02-11T17:01:10+03:00
Общество

8100 смоленских школьников ушли на карантин

Занятия приостановлены в 343 классах
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Семь смоленских школ полностью и еще 16 частично ушли на карантин по ОРВИ. Вынужденные каникулы объявлены для 8100 учащихся из 343 классов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Полностью учебный процесс приостановленв следующих учебных заведениях:

в школе №39 – до 12 февраля

в школах № 1 и 37, гимназии № 4 – до 13 февраля

в школах №17 и №32 – до 14 февраля

в школе № 36 – до 15 февраля

ИСТОЧНИК KP.RU

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