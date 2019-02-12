2019-02-12T10:56:39+03:00
Происшествия

Двое смолян похитили со счета умершего человека более 750 тыс. рублей

Махинацию провернула сотрудница банка и ее знакомый.
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Смоленске вынесли приговор местному жителю и его знакомой сотруднице банка, которые похитили со счета умершего человека свыше 750 тыс. рублей, сообщает прокуратура Смоленской области.

С учетом смягчающих обстоятельств им назначено наказание от 2 до 2 лет 2 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком от 2,5 до 3 лет.

Как установил суд, обвиняемый знал, что у умершего в 2014 году пенсионера был открыт вклад, оставшийся не востребованным. Познакомившись с сотрудницей банка, жительницей Духовщинского района, мужчина подговорил ее помочь эти деньги обналичить. Обвиняемая внесла данные умершего в программу и выдала на его имя банковскую карту, с помощью которой и обналичили деньги, причитавшиеся наследникам усопшего.

Преступление раскрыли в ходе внутренних выборочных проверок, проводимых в данном банке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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