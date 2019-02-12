2019-02-12T06:28:24+03:00
Общество

В МЧС назвали основные причины пожаров в Смоленской области

За январь печальная статистика уменьшилась, но жертвы все-таки есть.
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: ГУ МЧС по Смоленской области.ФОТО: ГУ МЧС по Смоленской области.
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За январь 2019 года в Смоленской области произошло 167 пожаров, в которых погибли 4 человека, что на 7 меньше, чем в прошлом году. Согласно статистике, основные причины возгораний в жилом секторе – неосторожность при обращении с огнем (58 случаев) и нарушение правил установки и эксплуатации печей (52 случая), сообщает ГУ МЧС по Смоленской области.

Как отмечают специалисты ведомства, немало трагедий происходит и из-за неосторожности при курении. В январе таких случаев было девять.

Главное управление МЧС России по Смоленской области призывает смолян не пользоваться самодельными обогревателями и неисправными электроприборами, не курить в постели, следить за чистотой дымоходов, исправностью газового оборудования и проводки и не оставлять без присмотра детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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