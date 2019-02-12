2019-02-12T09:52:25+03:00
Общество

Ручному волку из смоленского приюта нужна помощь

Животному требуется опытный ветеринар, который сможет установить диагноз.
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments3
Фото: скриншот с видео youtube.comФото: скриншот с видео youtube.com
Изменить размер текста:

Ручному волку по кличке Хук из смоленского приюта «Верность» нужна помощь опытного ветеринара. Как рассказал основатель приюта Дмитрий Самойлов, животное страдает от гнойных высыпаний и зуда, но поставить диагноз Хуку никто не может.

Дмитрий надеется, что его четвероногому другу помогут в столицы, но сейчас добраться до Москвы не может: микроавтобус, к поездкам в котором волка приучили с большим трудом, сломался.

Дмитрий надеется, что на видео откликнется ветеринар, который сможет помочь его четвероногому другу. Н

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленске ликвидировали целую сеть складов с поддельными сигаретами и алкоголем
В Ярцеве пропала дезориентированная женщина
Из Калужской больницы выписали всех смоленских детей, пострадавших в ДТП
Стало известно, почему низкопольные трамваи в Смоленске почти не выходят на маршруты
Житель Рославля напал на полицейского с ножом
За год в Смоленской области предотвратили кражи железнодорожного имущества на полмиллиона
Двое жителей Демидовского района обворовали сетевой магазин
В Смоленске штрафуют водителей, паркующихся у Главпочтамта
Поголовье зубров в Смоленском Поозерье пополнили три самки
Спецоперация «Встречная полоса» стартовала в Смоленской области
Грабитель в Смоленске вырвал у ребенка телефон
В Смоленской области пропала пациентка районной больницы
Следком намерен добиваться отлова бродячих собак в Смоленске