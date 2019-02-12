Ручному волку из смоленского приюта нужна помощь
Животному требуется опытный ветеринар, который сможет установить диагноз.
Фото: скриншот с видео youtube.com
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Ручному волку по кличке Хук из смоленского приюта «Верность» нужна помощь опытного ветеринара. Как рассказал основатель приюта Дмитрий Самойлов, животное страдает от гнойных высыпаний и зуда, но поставить диагноз Хуку никто не может.
Дмитрий надеется, что его четвероногому другу помогут в столицы, но сейчас добраться до Москвы не может: микроавтобус, к поездкам в котором волка приучили с большим трудом, сломался.
Дмитрий надеется, что на видео откликнется ветеринар, который сможет помочь его четвероногому другу. Н
ИСТОЧНИК KP.RU