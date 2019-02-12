2019-02-12T12:08:06+03:00
Происшествия

Мором рыбы в реке Гжать Смоленской области заинтересовались следователи

Началась доследственная проверка
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: кадр с видео vk.com/overheardgagarinФОТО: кадр с видео vk.com/overheardgagarin
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СУ СК РФ по Смоленской области после выхода на одном из федеральных каналов сюжета о массовой гибели рыбы в реке Гжать Гагаринского района, начал доследственную проверку, сообщают в ведомстве.

Напомним, в конце января гагаринские рыбаки забили тревогу: подо льдом люди обнаружили массово погибшую рыбу. На место уже выезжали эксперты и брали пробы воды на анализ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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