Мором рыбы в реке Гжать Смоленской области заинтересовались следователи
Началась доследственная проверка
ФОТО: кадр с видео vk.com/overheardgagarin
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СУ СК РФ по Смоленской области после выхода на одном из федеральных каналов сюжета о массовой гибели рыбы в реке Гжать Гагаринского района, начал доследственную проверку, сообщают в ведомстве.
Напомним, в конце января гагаринские рыбаки забили тревогу: подо льдом люди обнаружили массово погибшую рыбу. На место уже выезжали эксперты и брали пробы воды на анализ.
ИСТОЧНИК KP.RU