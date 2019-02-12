В Смоленске три дня будут отключать холодную воду

12 Февр. 14:16 2019-02-12T14:16:31+03:00

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Из-за ремонтных работ «Горводоканала» в Смоленске три дня (13, 14 и 15 февраля) планируют отключать холодную воду.

В общей сложности отключения коснутся 8 улиц:

- 13 февраля с 10.00 до 14.00 воды не будет по адресам: ул. Мира, ул. Энгельса, 1-16, ул. 8 Марта, ул. Нахимсона, ул. Исаковского, д.16, 18. Подвоз воды будет организован к д. 16 по ул. Исаковского и д. 16 по ул. Энгельса;

- 14 февраля с 10.00 до 19.00 в зоне отключения окажутся: ул. Попова, д. 118, 122, 124, 126, 128, ул. Рыленкова, д.72, 74. Подвоз воды будет организован к д.122 – 124 по ул. Попова и д.72 – 74 по ул. Рыленкова;

- 15 февраля с 09.30 до 17.00 блага цивилизации лишатся жители улицы Черняховского (дома №№14, 16а, 18а, 18б, 20а, 22а, 22б, 22в, 24а, 24б, 24в, 26а, 26б)

Подвоз воды будет организован к домам № 16а и № 24б.

ИСТОЧНИК KP.RU