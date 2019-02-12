Житель Смоленской области отправится в колонию за контрабанду оружия

12 Февр. 14:33 2019-02-12T14:35:54+03:00

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Житель Руднянского района приговорен к 3,5 годам колонии общего режима за контрабанду оружия. Соответствующее решение вынес районный суд, сообщает прокуратура Смоленской области.

Как было установлено в зале суда, в апреле 2018 года обвиняемый, не имея лицензии на ношение и хранение огнестрельного оружия, приобрел у знакомого на территории Республики Беларусь гладкоствольное ружье «ИЖ» и пытался провезти его через границу по проселочной дороге, минуя таможенные и пограничные посты. Контрабандиста удалось задержать с поличным.

ИСТОЧНИК KP.RU