МЧС в Смоленской области объявило на 13 февраля штормовое предупреждение
На территории региона ожидаются сильный ветер и метель
ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:
Главное управление МЧС по Смоленской области объявило в регионе штормовое предупреждение на 13 февраля. На мобильные телефоны смолян от ведомства пришла смс-рассылка о возможном усилении ветра с порывами до 18 метров в секунду.
Согласно прогнозам синоптиков в ночь на 13 февраля ветер будет северо-западный 8-13 м/с, а днем западный 6-11 м/с. Ночью местами слабая метель и гололедица, столбик термометра может опуститься в некоторых районах до -6°С, днем ожидается 0 …-2°С.
ИСТОЧНИК KP.RU