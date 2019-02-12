МЧС в Смоленской области объявило на 13 февраля штормовое предупреждение

12 Февр. 15:58 2019-02-12T15:58:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Главное управление МЧС по Смоленской области объявило в регионе штормовое предупреждение на 13 февраля. На мобильные телефоны смолян от ведомства пришла смс-рассылка о возможном усилении ветра с порывами до 18 метров в секунду.

Согласно прогнозам синоптиков в ночь на 13 февраля ветер будет северо-западный 8-13 м/с, а днем западный 6-11 м/с. Ночью местами слабая метель и гололедица, столбик термометра может опуститься в некоторых районах до -6°С, днем ожидается 0 …-2°С.

ИСТОЧНИК KP.RU