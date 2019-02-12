Следком намерен добиваться отлова бродячих собак в Смоленске

12 Февр. 17:49 2019-02-12T17:49:50+03:00

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Следственный комитет в Смоленске по факту агрессивного поведения бездомных собак проводит доследственную проверку в отношении должностных лиц горадминистрации и других органов, осуществляющих функции в сфере отлова и содержания бездомных собак.

«Следственное управление СКР намерено добиваться принятия действенных мер по отлову и содержанию не имеющих владельцев животных, используя при этом все предоставленные законодательством возможности. Вплоть до привлечения виновных лиц к уголовной ответственности», - отметила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Смоленской области, подполковник юстиции Наталья Зуева.

В «Госветслужбе» говорят, что в пункте временного содержания и стерилизации бездомных животных уже нет свободных мест, но здесь готовы продолжать работу, если будет помощь со стороны муниципальных органов в дальнейшем содержании отловленных животных. Однако в горадминистрации отмечают: специально оборудованные помещения для надлежащего содержания животных отсутствуют, специалистов по уходу за ними нет да и порядок приема в муниципальную собственность животных без владельцев не определен.

Вместе с тем, в следственное управление продолжает поступать информация о создающих угрозу стаях бродячих собак, в том числе о нападении на ребенка в Рославле. По данным фактам региональное следственное управление СКР начало проведение доследственных проверок.

ИСТОЧНИК KP.RU