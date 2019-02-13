2019-02-13T07:01:37+03:00
Происшествия

В Смоленской области пропала пациентка районной больницы

Инцидент произошел в Рославле
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: vk.com/overhear_roslavlФОТО: vk.com/overhear_roslavl
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В Рославле из центральной районной больницы пропала 65-летняя Раиса Крючкова, сообщает паблик «Подслушано в Рославле» во «ВКонтакте».

10 февраля женщина в районе 9.00-10.00 собрала свои вещи и ушла. До настоящего момента о ее местонахождении ничего не известно. Проживает пропавшая в Десногорске, но может находиться и в деревне Зайцовка Рославльского района.

В день исчезновения была одета в бежевую куртку, бордовый платок и чёрные брюки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефонам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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