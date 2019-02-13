Грабитель в Смоленске вырвал у ребенка телефон
Подозреваемого задержали по «горячим следам»
ФОТО: pixabay.com
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Смоленская полиция задержала уличного грабителя, вырвавшего у 11-летней девочки телефон, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел возле подъезда одного из домов. Незнакомец выхватил у ребенка мобильник стоимостью 10 000 рублей и скрылся. Прибывшие на место стражи порядка нашли подозреваемого недалеко от места преступления и задержали. Им оказался 25-летний безработный. Украденный телефон он собирался продать.
За грабеж задержанному грозит срок до четырех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU