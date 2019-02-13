Грабитель в Смоленске вырвал у ребенка телефон

13 Февр. 07:12 2019-02-13T07:12:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Смоленская полиция задержала уличного грабителя, вырвавшего у 11-летней девочки телефон, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел возле подъезда одного из домов. Незнакомец выхватил у ребенка мобильник стоимостью 10 000 рублей и скрылся. Прибывшие на место стражи порядка нашли подозреваемого недалеко от места преступления и задержали. Им оказался 25-летний безработный. Украденный телефон он собирался продать.

За грабеж задержанному грозит срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU