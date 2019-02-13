2019-02-13T07:12:27+03:00
Происшествия

Грабитель в Смоленске вырвал у ребенка телефон

Подозреваемого задержали по «горячим следам»
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Смоленская полиция задержала уличного грабителя, вырвавшего у 11-летней девочки телефон, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел возле подъезда одного из домов. Незнакомец выхватил у ребенка мобильник стоимостью 10 000 рублей и скрылся. Прибывшие на место стражи порядка нашли подозреваемого недалеко от места преступления и задержали. Им оказался 25-летний безработный. Украденный телефон он собирался продать.

За грабеж задержанному грозит срок до четырех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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