Спецоперация «Встречная полоса» стартовала в Смоленской области
В Смоленской области с 13 по 17 февраля пройдет профилактическая операция «Встречная полоса», направленная на предупреждение ДТП и пресечение нарушений, связанных с выездом транспорта на «встречку», сообщает УГИБДД регионального УМВД.
Автоинспекторы уделят особое внимание соблюдению водителями требований, предписанных дорожными знаками и разметкой. На самых аварийных участках дорог будут нести службу дополнительные наряды ДПС.
Кроме этого, нарушителей будут выявлять и камеры фотовидеофиксации.
Выезд на встречную полосу карается штрафом в 5000 рублей либо лишением прав на 4-6 месяцев.
Кстати, до 18 февраля в регоне проводится и профилактическая операция "Автобус".
ИСТОЧНИК KP.RU