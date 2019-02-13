Спецоперация «Встречная полоса» стартовала в Смоленской области

13 Февр. 08:46 2019-02-13T08:46:30+03:00

На наиболее аварийных участках дорог будут нести службу дополнительные наряды ДПС.

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В Смоленской области с 13 по 17 февраля пройдет профилактическая операция «Встречная полоса», направленная на предупреждение ДТП и пресечение нарушений, связанных с выездом транспорта на «встречку», сообщает УГИБДД регионального УМВД.

Автоинспекторы уделят особое внимание соблюдению водителями требований, предписанных дорожными знаками и разметкой. На самых аварийных участках дорог будут нести службу дополнительные наряды ДПС.

Кроме этого, нарушителей будут выявлять и камеры фотовидеофиксации.

Выезд на встречную полосу карается штрафом в 5000 рублей либо лишением прав на 4-6 месяцев.

Кстати, до 18 февраля в регоне проводится и профилактическая операция "Автобус".

ИСТОЧНИК KP.RU