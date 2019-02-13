В Смоленске штрафуют водителей, паркующихся у Главпочтамта

13 Февр. 10:44 2019-02-13T10:44:56+03:00

Информация о нарушителях поступила через интернет-проект «Нарушил? Отвечай!»

Изменить размер текста: A A

Смоляне через интернет-проект «Нарушил?Отвечай!» сообщили стражам порядка о водителях, паркующихся у здания Главпочтамта, где стоянка запрещена. Теперь нарушителей ждет штраф в 500 рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По всем нарушителям возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и или разметкой проезжей части дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU