В Смоленске штрафуют водителей, паркующихся у Главпочтамта
Информация о нарушителях поступила через интернет-проект «Нарушил? Отвечай!»
ФОТО: 67.мвд.рф
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Смоляне через интернет-проект «Нарушил?Отвечай!» сообщили стражам порядка о водителях, паркующихся у здания Главпочтамта, где стоянка запрещена. Теперь нарушителей ждет штраф в 500 рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По всем нарушителям возбуждены дела об административном правонарушении по статье «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и или разметкой проезжей части дороги».
ИСТОЧНИК KP.RU