2019-02-13T13:06:25+03:00
Происшествия

Двое жителей Демидовского района обворовали сетевой магазин

Мужчины выносили алкоголь под одеждой
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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В Демидове двое местных жителей обворовали сетевой магазин, сообщает УМВД по Смоленско области.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимые мужчины - 64 года и 25 лет. Под одеждой они выносили из магазина алкогольную продукцию.

За кражу задержанным грозит новый срок - до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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