Двое жителей Демидовского района обворовали сетевой магазин
Мужчины выносили алкоголь под одеждой
ФОТО: pixabay.com
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В Демидове двое местных жителей обворовали сетевой магазин, сообщает УМВД по Смоленско области.
Благодаря записям с камер видеонаблюдения удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались ранее судимые мужчины - 64 года и 25 лет. Под одеждой они выносили из магазина алкогольную продукцию.
За кражу задержанным грозит новый срок - до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU