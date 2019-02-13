За год в Смоленской области предотвратили кражи железнодорожного имущества на полмиллиона

13 Февр. 13:24 2019-02-13T13:29:00+03:00

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Смоленские железнодорожники совместно с транспортной полицией и ведомственной охраной за 2018 год провели 18 рейдов по борьбе с вандалами и расхитителями железнодорожного имущества, предотвратив при этом кражи на сумму более 460 тыс. рублей, сообщает пресс-служба МЖД.

К ответственности привлекли 59 человек.

«Незаконное вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта влечет за собой как административную, так и уголовную ответственность. Своими действиями злоумышленники подвергают опасности здоровье и жизнь пассажиров», - отметили в пресс-службе ведомства.

Помимо этих рейдов, железнодорожники активно ведут работу со школьниками по формированию культуры безопасного поведения на железной дороге, дают уроки безопасности. За год совместно с полицией было совершено 208 профилактических рейдов, во время которых за нарушение правил безопасного поведения задержали 132 человека, и большинство из них – дети.

ИСТОЧНИК KP.RU