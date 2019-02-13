2019-02-13T14:40:17+03:00
Происшествия

Житель Рославля напал на полицейского с ножом

Подозреваемый оказывал сопротивление при задержании.
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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34-летний житель Рославля, попавшийся на краже, теперь пойдет под суд и за нападение с ножом на сотрудника полиции, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.

Инцидент произошел 7 февраля. Подозреваемого в подвале одного из домов пытались задержать по подозрению в краже. В этот момент мужчина начал размахивать ножом и порезал участковому форменную куртку. Обошлось без телесных повреждений.

Уголовное дело на задержанного завели по ч.1 ст.318 УК РФ « Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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