Житель Рославля напал на полицейского с ножом
Подозреваемый оказывал сопротивление при задержании.
ФОТО: pixabay.com
Изменить размер текста:
34-летний житель Рославля, попавшийся на краже, теперь пойдет под суд и за нападение с ножом на сотрудника полиции, сообщает СУ СК РФ по Смоленской области.
Инцидент произошел 7 февраля. Подозреваемого в подвале одного из домов пытались задержать по подозрению в краже. В этот момент мужчина начал размахивать ножом и порезал участковому форменную куртку. Обошлось без телесных повреждений.
Уголовное дело на задержанного завели по ч.1 ст.318 УК РФ « Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».
ИСТОЧНИК KP.RU