2019-02-13T16:08:07+03:00
Общество

Стало известно, почему низкопольные трамваи в Смоленске почти не выходят на маршруты

На линии «трудятся» 5 из 19 оранжевых составов.
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: МУТТП г. СмоленскаФОТО: МУТТП г. Смоленска
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В Смоленске низкопольные трамваи не выдерживают испытание городскими путями и с пугающим постоянством выходят из строя. Чтобы сохранить эти модели вагонов в пригодном для эксплуатации состоянии, руководство трамвайно-троллейбусного предприятия приняло решение не использовать их до весны, сообщает ГТРК Смоленск.

С наступлением тепла вздыбившаяся на путях плитка осядет, и вагоны не будут по ней скородить, ломая рамы трамвайных тележек, надеются в МУТТП.

Пока на городские маршруты выходят 5 из 19 низкопольных трамваев, еще 11 ждут ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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