Из Калужской больницы выписали всех смоленских детей, пострадавших в ДТП

13 Февр. 16:50 2019-02-13T16:50:23+03:00

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Из калужской детской областной больницы выписали последних пострадавших в ДТП с перевернувшимся смоленским автобусом детей, сообщает ГТРК Калуга.

Девочек еще будут продолжать лечить дома. Перевозить их можно было только лежа, поэтому из Смоленска за ними прислали реанимобиль.

Во взрослой областной больнице в Калуге на данный момент остается одна смолянка, которую недавно прооперировали. Ее состояние удовлетворительное.

Напомним, речь идет о ДТП, произошедшем утром 3 февраля на трассе в Калужской области. Автобус, который вез детский хореографический коллектив из города Ярцево в Смоленской области на конкурс в Калугу, перевернулся. Трое детей 7 и 8 лет, а также четверо взрослых погибли на месте. Более 30 человек получил травмы различной степени тяжести.

Руководство Смоленской области заявило о готовности выплатить семьям погибших по миллиону рублей. Администрация Ярцевского района объявила сбор средств в помощь тем, кто пострадал в этой аварии. Многим из них еще предстоит длительное лечение.

Перечислить средства можно по следующим реквизитам:

УФК по Смоленской области (Финансовое управление муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ярцевский районный центр культуры и искусства» л/с 20901271220)

Доходный код 00000000000000000150 V

Назначение платежа: добровольное пожертвование на оказание материальной помощи пострадавшим и родственникам погибших в ДТП 03.02.2019

ОКТМО 66658101 (ОКАТО 66258501000)

ОГРН — 1026700978633 ОКВЭД — 90.04.3 ОКПО — 02599047

ИНН: 6727003051 КПП: 672701001

р/с: 40701810066141270001

БИК: 046614001

Банк: Отделение Смоленск г.Смоленск

Тел: 8 (48143) 7-24-76, 8 (48143) 7-11-30

ИСТОЧНИК KP.RU