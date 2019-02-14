2019-02-14T06:34:38+03:00
Происшествия

В Ярцеве пропала дезориентированная женщина

Марина Орлова ушла из дома 12 февраля
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: ПСО "Сальвар"ФОТО: ПСО "Сальвар"
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В Ярцеве ушла из дома и пропала 57-летняя местная жительница Марина Орлова, сообщает смоленский поисково-спасательный отряд «Сальвар».

О местонахождении женщины ничего не известно с 12 февраля. Как отмечают родственники разыскиваемой, ей может потребоваться помощь - она дезориентирована.

Пропавшая была одета в длинное серое пальто. Из особых примет - очки с большими диоптриями и алюминиевая трость.

Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, просьба сообщить по телефонам: 63-63-33.

ИСТОЧНИК KP.RU

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