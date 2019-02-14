В Смоленске ликвидировали целую сеть складов с поддельными сигаретами и алкоголем

СЕГОДНЯ 07:06 2019-02-14T07:10:02+03:00

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В Смоленске при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии задержали трех местных жителей, наладивших торговлю фальсифицированными сигаретами и алкоголем. Выявлено 10 гаражных боксов, использовавшихся под гаражи, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Сафоновском районе на трассе сотрудники ГИБДД задержали автомобиль, перевозивший 50 000 пачек сигарет без акцизных марок на сумму в 2 млн рублей. Как удалось выяснить, товар принадлежал троим смолянам (32 года, 36 и 27 лет).

После задержания подозреваемых в разных районах Смоленска были выявлены 10 гаражных боксов, из которых изъяли 50 000 немаркированных сигарет, более 7 000 бутылок алкоголя и 7 тонн спиртосодержащей продукции. В доме у одного из задержанных обнаружили сумку с деньгами - 800 тысяч рублей, предположительно, добытые преступным путем.

По факту производства, хранения и перевозки продукции без маркировки возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит срок до 6 лет и штраф до 1 млн рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/691756" frameborder="0"></iframe> В Смоленске задержали торговцев поддельными сигаретами и алкоголем.Материалы пресс-служб

ИСТОЧНИК KP.RU