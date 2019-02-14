В Смоленске объявили сбор предложений по благоустройству общественных территорий
Жителям Смоленска предложили принять участие в планировании благоустройства городских парков, скверов и других общественных территорий.
На сайте горадминистрации стартовал сбор предложений по 15 зонам. Среди них 5 скверов, набережная, 3 захоронения, парк, бульвар и пешеходная улица:
сквер у церкви Петра и Павла (ул. Кашена д.20);
парк пионеров (Шейнов Бастион);
сквер у кинотеатра «Октябрь» (на пересечении ул. Барклая де Толли и ул. Исаковского);
сквер у памятника «Самолет ТУ-16» (ул. Багратиона);
набережная р. Днепр (Никольский переулок);
бульвар «60 лет ВЛКСМ»;
сквер по проспекту Гагарина, д.12В «Хасан»;
братская могила (ул. Нарвская);
захоронение по ул. М. Конева (напротив Братского кладбища);
сквер у «Штыка» (на пересечении ул. Фрунзе и 12 лет Октября, на Покровской горе);
захоронение по ул. Зои Космодемьянской;
тротуар по ул. Твардовского;
дорожки вокруг «Солдатского озера»;
ул. Октябрьской революции, от ул. Дзержинского до ул. Николаева;
ул. Октябрьской революции, от ул. Николаева до ул. Кирова.
Оставить предложение по благоустройству можно, заполнив форму на сайте горадминистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU