В Смоленске объявили сбор предложений по благоустройству общественных территорий

СЕГОДНЯ 09:32 2019-02-14T09:32:02+03:00

Озвучить свои пожелания может каждый

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Жителям Смоленска предложили принять участие в планировании благоустройства городских парков, скверов и других общественных территорий.

На сайте горадминистрации стартовал сбор предложений по 15 зонам. Среди них 5 скверов, набережная, 3 захоронения, парк, бульвар и пешеходная улица:

сквер у церкви Петра и Павла (ул. Кашена д.20);

парк пионеров (Шейнов Бастион);

сквер у кинотеатра «Октябрь» (на пересечении ул. Барклая де Толли и ул. Исаковского);

сквер у памятника «Самолет ТУ-16» (ул. Багратиона);

набережная р. Днепр (Никольский переулок);

бульвар «60 лет ВЛКСМ»;

сквер по проспекту Гагарина, д.12В «Хасан»;

братская могила (ул. Нарвская);

захоронение по ул. М. Конева (напротив Братского кладбища);

сквер у «Штыка» (на пересечении ул. Фрунзе и 12 лет Октября, на Покровской горе);

захоронение по ул. Зои Космодемьянской;

тротуар по ул. Твардовского;

дорожки вокруг «Солдатского озера»;

ул. Октябрьской революции, от ул. Дзержинского до ул. Николаева;

ул. Октябрьской революции, от ул. Николаева до ул. Кирова.

Оставить предложение по благоустройству можно, заполнив форму на сайте горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU