2019-02-14T10:17:25+03:00
Происшествия

В смоленской деревне при пожаре погибла пенсионерка

Трагедия произошла в Синьково
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: pixabay.comФОТО: pixabay.com
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Вечером 13 февраля в деревне Синьково Смоленского района при пожаре погибла пенсионерка 1928 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Сообщение о возгорании поступило около 19.00. К приезду расчетов 3 и 43 пожарно-спасательных частей бревенчатый дом, обложенный кирпичом, горел открытым огнем. При проливке конструкций и обнаружили тело погибшей.

Дом выгорел полностью. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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