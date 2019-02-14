В смоленской деревне при пожаре погибла пенсионерка
Трагедия произошла в Синьково
ФОТО: pixabay.com
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Вечером 13 февраля в деревне Синьково Смоленского района при пожаре погибла пенсионерка 1928 года рождения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.
Сообщение о возгорании поступило около 19.00. К приезду расчетов 3 и 43 пожарно-спасательных частей бревенчатый дом, обложенный кирпичом, горел открытым огнем. При проливке конструкций и обнаружили тело погибшей.
Дом выгорел полностью. Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.
ИСТОЧНИК KP.RU