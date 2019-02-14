Инвестсоглашений на 2,3 млрд рублей планирует подписать смоленский губернатор в Сочи

СЕГОДНЯ 11:18 2019-02-14T11:18:10+03:00

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Смоленская делегация во главе губернатором Алексеем Островским принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи (РИФ-2019). Ожидается, что в ходе переговоров с потенциальными партнерами будут подписаны соглашения по инвестпроектам на общую сумму 2,3 млрд рублей.

- Я рассматриваю участие делегации Смоленской области в форуме в Сочи, прежде всего, как возможность извлечь максимальную выгоду для региона. Рабочие встречи и переговоры с потенциальными деловыми партнерами, участие в дискуссиях и обмен опытом, подписание соглашений о реализации инвестиционных проектов станут дополнительным импульсом для развития экономики Смоленщины, строительства новых промышленных объектов, создания дополнительных рабочих мест и увеличения налогооблагаемой базы, - отметил губернатор. - Рассчитываю, что достигнутые на полях Форума договоренности и подписанные Соглашения будут всецело способствовать реализации намеченных планов.

ИСТОЧНИК KP.RU