Сотрудникам управляющей компании в Сафонове год не платили зарплату

СЕГОДНЯ 11:28 2019-02-14T11:50:04+03:00

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В Сафонове на директора одной из управляющих компаний завели уголовное дело о невыплате зарплаты: нескольким сотрудникам руководитель не платил в течение года - с февраля 2018-го.

«Общая сумма задолженности составляет около 400 тысяч рублей. В ходе следствия будут приняты все предусмотренные законом меры, направленные на погашение задолженности по заработной плате. Расследование уголовного дела продолжается», х отметили в УС КС РФ по Смоленской области.

ИСТОЧНИК KP.RU