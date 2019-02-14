Сотрудникам управляющей компании в Сафонове год не платили зарплату
Возбуждено уголовное дело
ФОТО: pixabay.com
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В Сафонове на директора одной из управляющих компаний завели уголовное дело о невыплате зарплаты: нескольким сотрудникам руководитель не платил в течение года - с февраля 2018-го.
«Общая сумма задолженности составляет около 400 тысяч рублей. В ходе следствия будут приняты все предусмотренные законом меры, направленные на погашение задолженности по заработной плате. Расследование уголовного дела продолжается», х отметили в УС КС РФ по Смоленской области.
ИСТОЧНИК KP.RU