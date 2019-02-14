2019-02-14T12:24:54+03:00
Происшествия

Житель Смоленска попался на незаконном отстреле лося

Мужчина охотился в Руднянском районе
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: myaltai.comФОТО: myaltai.com
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48-летний житель Смоленска пойдет под суд за незаконную охоту - мужчина застрелил лося, сообщает региональное УМВД.

Преступление удалось выявить, благодаря внимательному егерю, который заметил на снегу следы крови и автомобильных шин и вызвал полицию. Во время подворового обхода участковые обнаружили во дворе одного из домов трактор и прицеп со следами крови. Как оказалось, житель Смоленска вРуднянском районе имел дачу и решил здесь поохотиться, а в транспортировке туши убитого зверя попросил помочь соседа, у которого был соответствующий транспорт.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает штраф 0,5 – 1 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного 3-5 лет, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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