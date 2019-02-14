Водителя фургона в Смоленске наказали за парковку на тротуаре

СЕГОДНЯ 13:59 2019-02-14T14:02:03+03:00

Информация о нарушителе поступила через интиернет-ресурс «Нарушил? Отвечай!»

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Смоляне стали активно сообщать в полицию о нарушителях ПДД через интернет ресурс «Нарушил? Отвечай!». Очередного автохама поймали на парковке на тротуаре.

Автомобиль припарковнный на пешеходной зоне запечатлели возле одного из домов на улице Нарвская. Теперь водителю придется заплатить штраф в 1000 рублей.

Кстати, также смоляне сообщили о несанкционированной стоянке автомобидлей у главпочтамта. Нарушителям также выписали штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU