2019-02-14T14:02:03+03:00
Авто

Водителя фургона в Смоленске наказали за парковку на тротуаре

Информация о нарушителе поступила через интиернет-ресурс «Нарушил? Отвечай!»
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
Поделиться:
ФОТО: УМВД по Смоленской областиФОТО: УМВД по Смоленской области
Изменить размер текста:

Смоляне стали активно сообщать в полицию о нарушителях ПДД через интернет ресурс «Нарушил? Отвечай!». Очередного автохама поймали на парковке на тротуаре.

Автомобиль припарковнный на пешеходной зоне запечатлели возле одного из домов на улице Нарвская. Теперь водителю придется заплатить штраф в 1000 рублей.

Кстати, также смоляне сообщили о несанкционированной стоянке автомобидлей у главпочтамта. Нарушителям также выписали штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Смоленской области построят новый завод безалкогольных напитков
Строительный гипермаркет «Леруа Мерлен» построят в Смоленске
Житель Смоленска попался на незаконном отстреле лося
Сотрудникам управляющей компании в Сафонове год не платили зарплату
Инвестсоглашений на 2,3 млрд рублей планирует подписать смоленский губернатор в Сочи
В смоленской деревне при пожаре погибла пенсионерка
В Смоленске объявили сбор предложений по благоустройству общественных территорий
В Смоленске ликвидировали целую сеть складов с поддельными сигаретами и алкоголем
В Ярцеве пропала дезориентированная женщина
Из Калужской больницы выписали всех смоленских детей, пострадавших в ДТП
Стало известно, почему низкопольные трамваи в Смоленске почти не выходят на маршруты
Житель Рославля напал на полицейского с ножом
За год в Смоленской области предотвратили кражи железнодорожного имущества на полмиллиона
Двое жителей Демидовского района обворовали сетевой магазин
В Смоленске штрафуют водителей, паркующихся у Главпочтамта
Поголовье зубров в Смоленском Поозерье пополнили три самки
Спецоперация «Встречная полоса» стартовала в Смоленской области
Грабитель в Смоленске вырвал у ребенка телефон
В Смоленской области пропала пациентка районной больницы
Следком намерен добиваться отлова бродячих собак в Смоленске