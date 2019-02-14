2019-02-14T14:34:04+03:00
Экономика

В Смоленской области построят новый завод безалкогольных напитков

Предприятие даст 250 новых рабочих мест.
Ольга АНДРЕЙЧЕНКО
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ФОТО: admin-smolensk.ruФОТО: admin-smolensk.ru
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В Вяземском районе Смоленщины ООО «Крал-консерв» строит новый завод безалкогольных напитков - соков и лимонадов, сообщает пресс-служба администрации региона .Соглашение о сотрудничестве губернатор Алексей Островский и гендиректор компании Вусат Мамедов подписали в Сочи на инвестфоруме.

Проект потребует вложения 110 млн рублей. На выходе предприятие даст 250 новых рабочих мест, а объем выпуска продукции увеличится до 20 млн литров в год (существующий завод производит 7 млн литров в год)

- Уверен, что выпускаемая продукция будет востребована на рынке безалкогольных напитков не только в России, - отметил губернатор Алексей Островский. - Областной Центр поддержки экспорта окажет компании всю необходимую помощь в части увеличения объема экспортных поставок, выхода на новые рынки сбыта и заключения новых экспортных контрактов.

На данный момент на стройплощадке уже возвели здание основного цеха, подвели электро- и водоснабжение, закупили оборудование. Завод планируют ввести в эксплуатацию во втором полугодии 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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